Автобус вылетел в кювет на трассе в Карелии

В аварии пострадала 25-летняя девушка.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Медвежьегорском районе 5 января в 11.15 недалеко от поселка Больничный произошло ДТП с участием автобуса.
Пассажирский автобус вылетел с трассы в кювет. В результате 25-летняя пассажирка получила травмы из-за падения в салоне.
Как уточнили в ГИБДД, девушка не была пристегнута ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.
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