Автобус вылетел в кювет на трассе в Карелии

В аварии пострадала 25-летняя девушка.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в Медвежьегорском районе 5 января в 11.15 недалеко от поселка Больничный произошло ДТП с участием автобуса.

Пассажирский автобус вылетел с трассы в кювет. В результате 25-летняя пассажирка получила травмы из-за падения в салоне.

Как уточнили в ГИБДД, девушка не была пристегнута ремнями безопасности. По факту ДТП проводится проверка.