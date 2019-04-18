Автобусное сообщение до Зимника планируется начать с 30 апреля

Мэрия Петрозаводска производит отбор кандидата для получения муниципальной субсидии на организацию движения маршрутного транспорта.

Заявки на участие в конкурсе принимаются от юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальных предпринимателей в целях предоставления субсидии из бюджета Петрозаводского городского округа на реализацию мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по маршруту "Петрозаводск - Зимник - Петрозаводск".

Документы должны быть представлены до 10.00 24 апреля по адресу: 185910, .Петрозаводск, пр. Ленина, 2, каб.406.

Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации города.