Автобусное сообщение с Зимником могут открыть уже 1 июля

Заявки на транспортное обслуживание маршрута принимаются до 25 июня, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска информирует о приеме заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предоставление субсидии из муниципального бюджета на транспортное обслуживание маршрута "Петрозаводск – Зимник – Петрозаводск".



Данное автобусное сообщение планируется открыть с 1 июля.

Документы на организацию перевозок принимаются до 25 июня (до 10.00) по адресу: пр. Ленина, 2, каб. 406.

Информация о проведении конкурса размещена здесь.