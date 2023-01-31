«Автобусные войны»: очередная маршрутка на «встречке» попала на видео в Петрозаводске

Автомобилисты Петрозаводска продолжают видеолетопись нарушений ПДД со стороны водителей маршруток.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» опубликовано видео опасного маневра водителя маршрутки. В четверг, 9 февраля, в 11.20 шофер ПАЗа на Лососинском шоссе выехал на встречную полосу, обгоняя другой пассажирский автобус.



Смотреть стоит с 00.35. Напомним, ранее Госавтоинспекция карельской столицы рассказала о водителе маршрутки, который привык ездить на красный свет.