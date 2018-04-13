Автобусный рейс из Петрозаводска до Пудожа станет ежедневным

В расписании междугородних рейсов произошло изменение.

Как сообщили в ГУП "Карелавтотранс", с 16 апреля рейс № 802 "Петрозаводск – Вытегра через Гирвас, Медвежьегорск, Пудож" отправлением с автовокзала Петрозаводска в 11.00 будет выполняться ежедневно.

В обратном направлении – на Петрозаводск – из Вытегры автобус будет отправляться ежедневно в 8.00, из Пудожа в 10.00.