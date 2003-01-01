Автобусный рейс по маршруту «Валдай — Сегежа» вновь отменили

В среду, 3 сентября, автобус, соединяющий поселок Валдай и город Сегежу не выйдет на маршрут.
Как сообщили местные власти, рейс вновь отменен и-за неисправности автобуса.
— В среду, 3 сентября, автобус «п.Валдай — г. Сегежа» не выйдет на маршрут, — говорится в официальном паблике района.
Перебои с автобусным сообщением на этом маршруте происходят регулярно.
Добавим, что власти района приобрели новый автобус для поселка Валдай. Он выйдет на маршрут в ближайшее время. «Не все документы на сегодня получены, ожидаем бланки билетов и оформления лицензии», — уточнили чиновники.
Ранее стало известно, что автобус от Костомукши до Кимасозеро отенен из-за убыточности направления.