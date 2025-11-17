Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

С 20 ноября в Петрозаводске автобусы № 21 и № 22 возобновят движение по своим постоянным маршрутам.
Изменения связаны с завершением строительства нового Лобановского моста, из-за которого ранее пути следования этих автобусов скорректировали. Об этом сообщили в городской администрации.
Оба автобуса будут курсировать по своим привычным маршрутам. Маршрут № 21 проходит от Балтийского проезда через центр города до улицы Зайцева и обратно.
Маршрут № 22 также начинается от Балтийского проезда и следует по городским магистралям с заездом на ключевые остановки.
Путь следования автобуса № 21:
«Балтийский пр-д — Школа № 2 — ул. Парфенова — ул. Генерала Фролова — Сортавальская ул. — Комсомольский пр-кт — Спорткомплекс „Курган“ — Детско-юношеский центр — ул. Маршала Мерецкова — Лобановский мост — ул. Гоголя — Аэровокзал — Центральный рынок — Сорокская ул. — Московская ул. — Мурманская ул. — ул. Мелентьевой — ул. Достоевского — Хлебозавод — Авторемзавод — Мясокомбинат — Железобетон — ДСК — Петрозаводскмаш — ул. Зайцева — ул. Мелентьевой — Краснофлотская ул. — Мурманская ул. — пл. Маршала Жукова — Октябрьский пр-кт — Консерватория — Горбольница — Торгово-развлекательный центр „Макси“ — Выставочный зал — Государственный университет — Железнодорожный вокзал — Торговый центр „КЕЙ“ — пр-кт Александра Невского — Спорткомплекс „Курган“ — Сортавальская ул. — ул. Генерала Фролова — ул. Парфенова — Мончегорская ул. — Балтийская ул. — Балтийский пр-д».
Путь следования автобуса № 22:
«Балтийский пр-д — Школа N 2 — ул. Парфенова — ул. Генерала Фролова — Сортавальская ул. — Комсомольский пр-кт — Спорткомплекс „Курган“ — пр-кт Александра Невского — Детская художественная школа — пл. Гагарина — Государственный университет — Гостиница „Северная“ — ул. Еремеева — Горбольница — Ленинградская ул. — Октябрьский пр-кт — пл. Маршала Жукова — Мурманская ул. — Краснофлотская ул. — Октябрьский пр-кт — ул. Зайцева — Петрозаводскмаш — Железобетон — Мясокомбинат — Заводская ул. — Авторемзавод — Хлебозавод — ул. Достоевского — ул. Мелентьевой — Мурманская ул. — Московская ул. — Сорокская ул. — Аэровокзал — ул. Гоголя — Лобановский мост — ул. Маршала Мерецкова — Детско-юношеский центр — пр-кт Александра Невского — Спорткомплекс „Курган“ — Сортавальская ул — ул. Генерала Фролова — ул. Парфенова — Мончегорская ул. — Балтийская ул. — Балтийский пр-д».