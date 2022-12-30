Автобусы и троллейбусы в Петрозаводске пойдут по новым маршрутам из-за ремонта моста

В администрации города скорректировали маршруты общественного транспорта из-за ремонта Путейского моста на улице Антикайнена.

Со 2 января мост на Антикайнена встанет на капремонт. В связи с этим изменены маршруты общественного транспорта. Изменения коснутся троллейбусов №№ 3, 5 и 8. «Тройка» будет следовать в объезд через Московскую улицу и набережную Варкауса, «пятерка» начнёт ходить по бывшему маршруту «двойки», а «восьмерка» станет курсировать между Кукковкой и Древлянкой. Автобусы №№ 3, 21, 22, 27 и 29 начнут объезжать перекрытый участок по улицам Анохина и Красной. Об этом сообщили в мэрии города.

Маршруты следования электротранспорта со 2 января организуют следующим образом:

- троллейбус № 3:

- конечная станция «Заводская ул.» – Первомайский проспект – Московская улица – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – проспект Александра Невского – улица Луначарского – улица Радищева – улица Ригачина – конечная станция «Хлебокомбинат» – улица Чернышевского – улица Луначарского – проспект Александра Невского – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – Московская улица – Первомайский проспект – конечная станция «Заводская ул.»;

- троллейбус № 5:

- конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – проспект Ленина – улица Кирова – набережная Варкауса – улица Мелентьевой – улица Зайцева – конечная станция «ДСК» – улица Зайцева – улица Мелентьевой – набережная Варкауса – улица Кирова – проспект Ленина – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.»;

- троллейбус № 8:

- конечная станция «Лыжная ул.» – улица Ровио – Комсомольский проспект – Красноармейская улица – площадь Гагарина – улица Шотмана – улица Чапаева – Лесной проспект – Лососинское шоссе – конечная станция «ул. Хейкконена» – Лососинское шоссе – Лесной проспект - улица Чапаева – улица Шотмана – площадь Гагарина – Красноармейская улица – Комсомольский проспект – улица Ровио – Лыжная улица – конечная станция «Лыжная ул.».

Время отправления электротранспорта с конечных остановок остается неизменным. За возможными корректировками интервалов между троллейбусами можно следить на сайте ПМУП «Городской транспорт»: http://ptzgortrans.ru/.

Маршрутки со 2 января 2023 года будут ходить следующим образом:

- автобус № 3:

- прямое направление (из Сулажгоры): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

- обратное направление (от улицы Корабелов): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- автобус № 21:

- прямое направление (с Кукковки): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (от ДСК): без изменений;

- автобус № 22:

- прямое направление (с Кукковки): без изменений;

- обратное направление (от ДСК): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

- автобус № 27:

- прямое направление (с Древлянки-8): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (из Соломенного): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений;

- автобус № 29:

- прямое направление (с Ключевой): по существующему маршруту до остановки «Центральный рынок» – разворот на Красную улицу – правый поворот на улицу Анохина – на перекрестке улиц Антикайнена и Ленинградской поворот налево на Первомайский проспект – далее без изменений;

- обратное направление (из Томиц): по существующему маршруту до остановки «Сорокская ул.» – по Первомайскому проспекту до улицы Анохина – поворот налево на Красную улицу – поворот направо на улицу Антикайнена – далее без изменений.

Данные маршруты будут действовать до завершения капитального ремонта через Неглинку. Закончить работы планируют в ноябре 2023 года.