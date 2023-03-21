Автобусы из крупного поселка до Петрозаводска отменили, сославшись на погоду

Временно отменяется рейс по маршруту «Поросозеро-Суоярви-Петрозаводск».

Как говорится в сообщении официального паблика автостанции Суоярви, с 22 марта временно отменяется рейс по маршруту №521 «Поросозеро-Суоярви-Петрозаводск».



При этом перевозчики ссылаются на технические причины и погодные условия.



Справки по телефону: 8 (814-57) 5-26-28.