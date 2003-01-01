Автобусы из Петрозаводска в Петербург будут ходить реже

С 23 сентября изменится расписание автобусного рейса из Петрозаводска в Санкт-Петербург через город Сортавала.
Рейс № 9248, который отправлялся ежедневно в 07:00 утра, теперь будет ходить только по понедельникам, субботам и воскресеньям. Об этом сообщил Карелавтотранс.
Изменения в расписание внесли в связи с обращением перевозчика АО «СОВАВТО-С.ПЕТЕРБУРГ».
Ранее сообщалось, что 18 сентября отменяется рейс по маршруту № 504Э «Петрозаводск — Калевала», отправляющийся в 14:00 от автовокзала города Петрозаводска.