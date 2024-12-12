Автобусы с проветриванием: жители Петрозаводска пожаловались на холод в маршрутках

В соцсетях жители Петрозаводска обсуждают еще одну проблему общественного транспорта.

Жители города поделились в паблике «Петрозаводск Live» очередной проблемой общественного транспорта. На этот раз речь идет о маршрутке № 26. По словам пассажиров, прождав автобус на морозе около 20 минут, они с удивлением обнаружили, что внутри транспортного средства было еще холоднее.

«Приехал… и это уже надо радоваться», ━ отшутился один из комментаторов.