Автобусы трех маршрутов поедут по-другому на время реконструкции шоссе в Петрозаводске

В период реконструкции Лососинского шоссе изменятся маршруты автобусов №№ 9, 14 и 26, сообщили в мэрии столицы Карелии.

С 8 июля общественный транспорт перестанет останавливаться на Чистой улице. Вместо нее автобусы №№ 9 и 26 пойдут на соседнюю Оборонную улицу.



Конечную остановку перенесут в связи с реконструкцией Лососинского шоссе — ориентировочно на один месяц.



Также из-за работ изменится маршрут автобуса № 14. От конечной станции «Древлянка-7» транспорт проследует к улице Новоселов — далее Оборонная улица — Скандинавский проезд — Ярославская улица — Лососинское шоссе — и по привычному пути.



Об этом рассказали в пресс-службе администрации карельской столицы.



