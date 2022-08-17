Автобусы в День республики бесплатно довезут зрителей до места праздника в Прионежье

Зрители, которые поедут праздновать День Республики Карелия в селах Прионежского района, смогут добраться туда бесплатно специальными автобусными рейсами.
Об этом сообщили в министерстве культуры Карелии.
Основные праздничные мероприятия пройдут 27 августа в селах Деревянное и Шелтозеро.
Министерство опубликовало расписание рейсов с отправлением из Петрозаводска:
► До с. Шелтозеро в 9.00, 9.30, 10.00.
г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1) — с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19).
► Из с. Шелтозеро в 15.15.
с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19) — г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1), с остановкой в с. Деревянное для желающих попасть на главную площадку праздника.
► С. Деревянное с 14.00 до 21.00, каждые полчаса.
г. Петрозаводска (пл. Кирова, д. 1) — с. Деревянное (ул. Онежская, д. 53).
► Из с. Деревянное с 15.00 до 22.00, каждые полчаса.
с. Деревянное (ул. Онежская, д. 53) — г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1).
Для тех, кто предпочитает передвигаться на собственном транспорте, в местах проведения Дня республики будут организованы автомобильные парковки, обозначенные специальными указателями.
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