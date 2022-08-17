Автобусы в День республики бесплатно довезут зрителей до места праздника в Прионежье

Зрители, которые поедут праздновать День Республики Карелия в селах Прионежского района, смогут добраться туда бесплатно специальными автобусными рейсами.

Об этом сообщили в министерстве культуры Карелии.

Основные праздничные мероприятия пройдут 27 августа в селах Деревянное и Шелтозеро.

Министерство опубликовало расписание рейсов с отправлением из Петрозаводска:

► До с. Шелтозеро в 9.00, 9.30, 10.00.

г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1) — с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19).

► Из с. Шелтозеро в 15.15.

с. Шелтозеро (ул. Лисициной, д. 19) — г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1), с остановкой в с. Деревянное для желающих попасть на главную площадку праздника.

► С. Деревянное с 14.00 до 21.00, каждые полчаса.

г. Петрозаводска (пл. Кирова, д. 1) — с. Деревянное (ул. Онежская, д. 53).

► Из с. Деревянное с 15.00 до 22.00, каждые полчаса.

с. Деревянное (ул. Онежская, д. 53) — г. Петрозаводск (пл. Кирова, д. 1).

Для тех, кто предпочитает передвигаться на собственном транспорте, в местах проведения Дня республики будут организованы автомобильные парковки, обозначенные специальными указателями.