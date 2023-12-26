Автобусы в Кондопогу перебазировались на новый автовокзал Петрозаводска

С первого дня 2024 года почти все кондопожские рейсы будут отправлять от здания автовокзала.

Государственное предприятие «Карелавтотранс» и индивидуальный предприниматель Данилкина В.Е. заключили договор, согласно которому с 1 января 2024 года автобусы № 132 Э «Петрозаводск — Кондопога ЭКСПРЕСС» и №132 «Петрозаводск — Кондопога через Шую, ст. Шуйская» будут отправляться от автовокзала Петрозаводска.



А вот рейс по маршруту №132 «Петрозаводск — Кондопога, через Шую, ст. Шуйская», который отходит в 23.15, будут выполнять только от здания железнодорожного вокзала столицы Карелии.



Об этом сообщили в паблике предприятия «Карелавтотранс».



