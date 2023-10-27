Автобусы застревают в снежной каше у вокзала в Петрозаводске

Крупногабаритным автобусам сложно разворачиваться у железнодорожного вокзала из-за плохо почищенных дорог.
После ночного снегопада остановка общественного транспорта напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске оказалась погребена в коричневых сугробах. Автобусы и маршрутки останавливаются поодаль, а пассажиры выскакивают на проезжую часть. Водителям пригородных и междугородних автобусов также приходится непросто, так как подъезд не почищен, пишет «Фактор News».
«Народ просто лавирует между автобусов, маршруток и машин на остановках у ж/д», — рассказала очевидец.
Подробнее о том, в каком состоянии находятся улицы Петрозаводска, читайте здесь.
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