Автобусы застревают в снежной каше у вокзала в Петрозаводске

Крупногабаритным автобусам сложно разворачиваться у железнодорожного вокзала из-за плохо почищенных дорог.

После ночного снегопада остановка общественного транспорта напротив железнодорожного вокзала в Петрозаводске оказалась погребена в коричневых сугробах. Автобусы и маршрутки останавливаются поодаль, а пассажиры выскакивают на проезжую часть. Водителям пригородных и междугородних автобусов также приходится непросто, так как подъезд не почищен, пишет «Фактор News».

«Народ просто лавирует между автобусов, маршруток и машин на остановках у ж/д», — рассказала очевидец.

Подробнее о том, в каком состоянии находятся улицы Петрозаводска, читайте здесь.