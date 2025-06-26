Названо время начала работы нового автобусного маршрута в Петрозаводске

Глава города рассказала, как будет работать новый автобусный маршрут №16.

В Петрозаводске на следующей неделе, 15 июля, будет запущен новый муниципальный автобусный маршрут №16 от ПМУП «Городской транспорт». Как рассказала на своей странице в соцсети глава города Инна Колыхматова, новые автобусы поставлены на учет и готовы к выходу на линию.

Новый маршрут свяжет Ключевую, микрорайоны Усадьбы и Большая Медведица, Старую Кукковку, Голиковку, Центр, Рыбку и Сулажгору, - написала Инна Колыхматова. - Автобусы комфортные, оборудованные видеонаблюдением, навигационным контролем, с возможностью безналичной оплаты и перевозки маломобильных граждан. Стоимость проезда – 50 рублей.

Градоначальника подчеркнула, что работать новый маршрут будет по регулируемому тарифу, что предполагает контроль со стороны городских властей.