Автодилеры в Карелии опять переписали ценники: отечественные марки за миллион

Средняя цена на новые легковые автомобили отечественных брендов в Карелии впервые превысила 1 млн рублей.

Это следует из результатов проведенного Карелиястатом мониторинга потребительских цен за период с 12 по 18 марта.

По сравнению с предшествующей неделей средняя стоимость автомобилей отечественных марок выросла на 8% или на 73,8 тыс. рублей.

Иномарки в автосалонах в Карелии подорожали в среднем более чем на 114 тыс. рублей или на 6,7%. Цена на них превысила 1,8 млн рублей.