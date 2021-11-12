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Автодилеры в Карелии за два года подняли цены на иномарки в 1,5 раза

Новости. Общество
12:26, 12 Ноября 2021
фото: © Ярослав Чингаев / Ведомости

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Средняя стоимость новых легковых автомобилей иностранных марок, продаваемых в Карелии, выросла в 1,5 раза за последние два года.

Это следует из результатов проводимого Карелиястатом мониторинга потребительских цен.

Согласно этим данным, осенью 2019 года средняя цена на иномарки у карельских автодилеров составляла 985,9 тыс. рублей.

В первую неделю ноября 2021 года эта сумма превысила 1,4 млн рублей.

В течение года цены поднимались не менее 10 раз. За последнюю неделю иномарки подорожали более чем на 17 тыс. рублей.

 

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Комментарии

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stranger
2021-11-12 12:39:51
Автомобиль -это не роскошь, а средство обобрать клиента.
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