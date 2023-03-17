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Автодорогу в Карелии перекроют во время киносъемок

Новости. Общество
12:34, 20 Марта 2023
фото: © severpost.ru

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Съемки документального фильма, запланированные в Карелии, потребуют перекрытия участка автодороги в Питкярантском районе.

Решение об ограничении движения транспорта принял Минтранс Карелии.

Планируется перекрыть участок дороги на подъезде к деревни Хямекоски.

Первоначально киносъемки были намечены на 9,10 и 11 марта, но позже их перенесли на 18 и 19 марта.

Согласно приказу министерства, установку предупреждающих дорожных знаков должно обеспечить АО «ТПО Санкт-Петербургская студия документальных фильмов».

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