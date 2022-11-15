Автоэксперт назвал четыре опасные привычки водителей

Четыре опасных привычки водителей, которые увеличивают риск аварии, раскрыл автоэксперт Михаил Колодочкин.

Прежде всего, не стоит ездить на машине с грязными стеклами. «Обзор через такие стекла отвратительный, но человеку, может быть, лень этим заниматься, уделять внимание машине, поэтому он ездит так. Ничего хорошего в этом нет», — заявил эксперт.

Нельзя во время поездки набирать сообщения на смартфоне. Эта привычка опаснее телефонного разговора за рулем, подчеркнул Колодочкин, пишет «Мослента».

Кроме того, водителю лучше не отвлекаться от дороги на перекус. «Если человек жует что-то цельное (вроде шоколадки), то это ладно. Но если он постоянно запускает руку куда-то в пакет с теми же чипсами, то сильно пачкаются руки, а от рук немедленно пачкаются все органы управления, и один раз из десяти пакет можно опрокинуть на себя. С этого момента человек вообще не думает об управлении машиной — смотрит под ноги, а не на дорогу», — рассказал спикер.

Вредной привычкой Колодочкин также назвал держание руля одной рукой. По его словам, это не дает полного контроля над машиной. Правильное положение — когда обе руки лежат чуть выше рулевой спицы, а большие пальцы — под выступами на рулевом колесе.