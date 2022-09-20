Автогонщики примут участие в ралли-спринте в Карелии

Кубок Республики Карелия по автоспорту, ралли-спринт «Михайловское», пройдет в Олонецком районе.

15 октября в Олонецком районе, в селе Михайловское, пройдут соревнования по автоспорту — этап Кубка Карелии, ралли-спринт «Михайловское». Об этом информирует Центр спортивной подготовки.

В соревнованиях примут участие экипажи из Карелии и других регионов Северо-Запада. Ожидается участие около 30 экипажей. Им предстоит пройти сложную трассу общей протяженностью около 40 км.

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