Автогонщица из Карелии Ирина Сидоркова не смогла участвовать в заездах W Series в Барселоне

Российская спортсменка вернулась домой из Испании с надеждой на возвращение в гоночный сезон 2022 года.

Автогонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова не смогла принять участие в тестовых заездах женского формульного турнира W Series, которые стартовали накануне в Барселоне. Российская гонщица прибыла в Испанию, но не была допущена к соревнованиям, хотя была заявлена в списке участников. Сейчас спортсменка уже вернулась на родину.

«Я – дома! – написала Ирина Сидоркова на своей странице в социальной сети Facebook. – Это была невероятно нервная и выматывающая неделя. Вернулась из Барселоны с официальных тестов W Series! Была очень рада встретить своих «старых» друзей и новых участниц W Series! Не смогла поучаствовать в тестах непосредственно за рулем – слишком много было независящих от меня событий в мире! Думаю, что вы все в курсе, но очень надеюсь, что мой сезон 2022 состоится».

Гонщица из Петрозаводска пожелала всем мира и доброты и попросила подписчиков «не заниматься политикой и оскорблениями любого рода» на ее странице.