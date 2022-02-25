890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
03.03.2022 15:06

Автогонщица из Карелии Ирина Сидоркова не смогла участвовать в заездах W Series в Барселоне

Новости. Общество
14:21, 04 Марта 2022
фото: https://www.facebook.com/Sidorkova

Новости партнеров

Российская спортсменка вернулась домой из Испании с надеждой на возвращение в гоночный сезон 2022 года.

Автогонщица из Петрозаводска Ирина Сидоркова не смогла принять участие в тестовых заездах женского формульного турнира W Series, которые стартовали накануне в Барселоне. Российская гонщица прибыла в Испанию, но не была допущена к соревнованиям, хотя была заявлена в списке участников. Сейчас спортсменка уже вернулась на родину.

«Я – дома! – написала Ирина Сидоркова на своей странице в социальной сети Facebook. – Это была невероятно нервная и выматывающая неделя. Вернулась из Барселоны с официальных тестов W Series! Была очень рада встретить своих «старых» друзей и новых участниц W Series! Не смогла поучаствовать в тестах непосредственно за рулем – слишком много было независящих от меня событий в мире! Думаю, что вы все в курсе, но очень надеюсь, что мой сезон 2022 состоится».

Гонщица из Петрозаводска пожелала всем мира и доброты и попросила подписчиков «не заниматься политикой и оскорблениями любого рода» на ее странице.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»