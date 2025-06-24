«Автограф-сессия и борьба на трассе»: опубликована программа гонки «Белые ночи» в Карелии

В Карелию приедут чемпионы из России и Европы, а также обладатели Кубка мира по различным дисциплинам автомобильного спорта.

Официальное открытие пятого этапа чемпионата России по ралли «Белые ночи» пройдет на площади Карлен в Лахденпохье 27 июня. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В Карелию приедут спортсмены из разных уголков России – от Владивостока до Краснодара. Будут на старте и местные гонщики – в списке участников есть пилоты, которые представляют Петрозаводск, Куркиеки, Хийтола, Сортавалу и Паданы.

В 19:45 в субботу на площади Карлен стартует автограф-сессия. Все желающие смогут взять автографы и сфотографироваться с любимыми гонщиками. В 20:00 начнется официальная церемония открытия ралли, на которой представят экипажи и выберут стартовые позиции.

Основные заезды пройдут в субботу и воскресенье. Церемония награждения победителей состоится на площади Карлен 29 июня в 15:00.

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