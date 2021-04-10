Автохлам 10 лет не могут убрать с центральной улицы Петрозаводска (ФОТО)

Петрозаводчанин показал брошенный автомобиль на проспекте Невского, который не могут убрать уже 10 лет.

Житель Петрозаводска прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото иномарки, которая вросла в землю у дома №50 на проспекте Невского.

«На одной из центральных улиц нашего города уже около 10 лет стоит это чудо американского автопрома. Автомобиль без номеров, с разбитыми стёклами, колеса вросли в землю», - написал автор фото в комментарии.

Петрозаводчанин поинтересовался у властей: Как долго еще это "чудо" будет портить внешний облик города?