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Автохлам 10 лет не могут убрать с центральной улицы Петрозаводска (ФОТО)

Новости. От читателей
12:39, 11 Апреля 2021
фото: читатель Столицы на Онего
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Петрозаводчанин показал брошенный автомобиль на проспекте Невского, который не могут убрать уже 10 лет.

Житель Петрозаводска прислал в редакцию «Столицы на Онего» фото иномарки, которая вросла в землю у дома №50 на проспекте Невского.

«На одной из центральных улиц нашего города уже около 10 лет стоит это чудо американского автопрома. Автомобиль без номеров, с разбитыми стёклами, колеса вросли в землю», - написал автор фото в комментарии.

Петрозаводчанин поинтересовался у властей: Как долго еще это "чудо" будет портить внешний облик города?

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Комментарии

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театральный критик
2021-04-11 13:35:42
Зато на пеньках и в подворотнях голосовали :)
Гость
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