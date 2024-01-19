Автоинспекторы Карели в полночь освободили водителя из снежного плена

Сотрудники ГИБДД пришли на выручку попавшему в беду водителю недалеко от Петрозаводска.
Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, на трассе "Кола", на подъезде к Петрозаводску автомобиль JAC застрял в сугробе, дежурившему наряду об этом сообщил проезжавший мимо водитель. Самостоятельно китайский внедорожник выбраться из снежного плена не мог.
Инспекторы ДПС Сершей Ершов и Кирилл Сендо сразу отправились на выручку водителю. Они привлекли к помощи проезжающий мимо грузовой автомобиль, который и вытащил внедорожник из снежного заточения на дорогу.
Как отметили в ГИБДД, спасенный водитель поблагодарил автоинспекторов за помощь и продолжил путь.
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