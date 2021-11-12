Автоинспекторы нашли на трассе в Карелии незаметного пешехода и осветили его (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД предотвратили возможную трагедию в Пряжинском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, автопатруль ДПС, патрулируя участок трассы «Кола», на подъезде к поселку Святозеро заметил пешехода. Мужчина 58 лет двигался по правой стороне проезжей части и был незаметен, так как на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

Дорожные полицейские напомнили пешеходу об обязанности соблюдать правила и объяснили, чем опасны его действия, и к каким последствиям может привести такая беспечность. Чтобы дальнейший путь для пешехода был безопасным, автоинспекторы вручили ему светящийся аксессуар.