890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Владимир Любарский объяснил вырубку молодых елей в Петрозаводске 17
Сегодня 12:31
Неизвестные в Петрозаводске вырубили маленькие елочки и бросили на газоне (ФОТО) 5
Сегодня 08:51
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
Сегодня 12:50
Жительница Карелии по решению суда лишилась бани на берегу Онего 3
Сегодня 11:10

Автоинспекторы нашли на трассе в Карелии незаметного пешехода и осветили его (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 15 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Сотрудники ГИБДД предотвратили возможную трагедию в Пряжинском районе.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, автопатруль ДПС, патрулируя участок трассы «Кола», на подъезде к поселку Святозеро заметил пешехода. Мужчина 58 лет двигался по правой стороне проезжей части и был незаметен, так как на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.

Дорожные полицейские напомнили пешеходу об обязанности соблюдать правила и объяснили, чем опасны его действия, и к каким последствиям может привести такая беспечность. Чтобы дальнейший путь для пешехода был безопасным, автоинспекторы вручили ему светящийся аксессуар.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.12.2021, 07:15
Планируется серийное производство внедорожника «Карелия» на базе «Нивы»
14.12.2021, 18:09
Водитель на кроссовере въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске (СТРАШНОЕ ВИДЕО)
13.12.2021, 12:38
Умер подполковник УФСИН Карелии Денис Захаров
12.12.2021, 15:27
Зарплату более 200 тыс. рублей в Петрозаводске предлагают не только начальникам
08.12.2021, 15:02
Карелии обещают аномальный холод к концу недели
09.12.2021, 14:20
Как карельские депутаты обсуждали федеральный законопроект о QR-кодах

Аналитика

Сегодня 17:49
Обществоведение
Центр поморской культуры в музей, а поморский хор – в дом культуры
В парламенте Карелии спокойны за судьбу беломорских петроглифов и поморской культуры.
«Живое общение – это синоним клиентоориентированности»
Сегодня 12:50
«Зеленую тропу» хотят залить асфальтобетоном 21
14.12.2021 15:09
«Помогать и погонять» 2
14.12.2021 14:55
Помнить о войне, чтобы был мир 
14.12.2021 13:22
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 14:38
Кофе со сливками
«От своих решений не отказываюсь» 1
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал министр сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимир Лабинов.
Зима как «катастрофа» 21
07.12.2021 14:42
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»