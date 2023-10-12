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Автоинспекторы нашли водителя маршрутки, который не уступил дорогу пешеходам в Петрозаводске

Новости. Общество
15:06, 13 Октября 2023
фото: ©Скриншот с видео: Darya Terenyak / Госавтоинспекция Петрозаводска / ВК

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Пешеходы уже переходили дорогу, но автобус проехал по «зебре», даже не снижая скорости.

Госавтоинспекция карельской столицы нашла водителя, который  нарушил правила дорожного движения на Лососинском шоссе в Петрозаводске.

В ГИБДД напомнили, что 28 сентября текущего года в 09.09 в районе дома № 48 по Лососинскому шоссе водитель маршрутного автобуса не уступил дорогу пешеходам, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Момент нарушения зафиксировал видеорегистратор жителя Петрозаводска.

Сотрудники Госавтоинспекции карельской столицы установили водителя автобуса. Им оказался 58-летний мужчина. Он свою вину признал.

В отношении  водителя  вынесли постановление об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф 1,5 тысячи рублей.

Ранее мы сообщили о том, что госавтоинспекторы нашли водителя маршрутки, который в центре Петрозаводска устроил гонки, попавшие на видео.

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