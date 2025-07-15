Автоинспекторы оштрафовали самокатчиков на набережной в Петрозаводске

Жители города продолжают нарушать запрет движения на Набережном проспекте.

Самокатчиков-нарушителей оштрафовали на набережной в Петрозаводске.

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города, молодые люди проигнорировали установленные дорожные знаки о запрете движения на участке Набережной проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса.

В ведомстве отметили, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.

Также жителям напомнили, что в целях безопасности на набережной запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и прочее.