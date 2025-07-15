Автоинспекторы оштрафовали самокатчиков на набережной в Петрозаводске

Жители города продолжают нарушать запрет движения на Набережном проспекте.
Самокатчиков-нарушителей оштрафовали на набережной в Петрозаводске.
Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции города, молодые люди проигнорировали установленные дорожные знаки о запрете движения на участке Набережной проспекта от проспекта Ленина до проспекта Карла Маркса.
В ведомстве отметили, что за данное нарушение предусмотрен штраф в размере 800 рублей.
Также жителям напомнили, что в целях безопасности на набережной запрещено передвигаться на электросамокатах, электроскейтбордах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и прочее.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание