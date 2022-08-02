Автоинспекторы остановили пьяную девушку без прав, катавшуюся по улицам Петрозаводска

Юная нарушительница каталась на чужом автомобиле — его собственника также ждет ответственность.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, минувшей ночью, 3 августа, автоинспекторы остановили на Соломенском шоссе автомобиль, за рулем которого находилась 21-летняя девушка с признаками опьянения.

Проведенное освидетельствование подтвердило, что перед выездом юная нарушительница выпила спиртное.

Кроме того, выяснилось, что девушка не имеет водительских прав. Автомобиль, за рулем которого она находилась, принадлежал не ей.

Теперь девушку ждет наказание в виде ареста до 15 суток или штрафа в 30 тысяч рублей.

Кроме того, собственник автомобиля, 2001 года рождения, передавший ей ключи, тоже будет наказан. Молодого человека ждет такой же штраф и лишение прав.