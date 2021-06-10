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В Карелии автоинспекторы остановили водителя грузовика со скрытым госномером (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
16:50, 10 Июня 2021
фото: © ГИБДД Карелии

Из-за выпавшей решетки на грузовике были скрыты государственные регистрационные знаки, и теперь водителю придется ответить по закону, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе на Федеральной дороге «Кола» инспекторы остановили 46-летнего водителя грузового автомобиля Volvo, который скрыл государственные регистрационные знаки.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление с видоизмененными или скрытыми государственными регистрационными знаками водитель несет административную ответственность.

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

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