В Карелии автоинспекторы остановили водителя грузовика со скрытым госномером (ФОТОФАКТ)

Из-за выпавшей решетки на грузовике были скрыты государственные регистрационные знаки, и теперь водителю придется ответить по закону, сообщили в ГИБДД Карелии.

В Прионежском районе на Федеральной дороге «Кола» инспекторы остановили 46-летнего водителя грузового автомобиля Volvo, который скрыл государственные регистрационные знаки.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за управление с видоизмененными или скрытыми государственными регистрационными знаками водитель несет административную ответственность.

Нарушителю грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев.