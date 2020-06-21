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Автоинспекторы Петрозаводска поймали более 20 велосипедистов-нарушителей

Новости. Общество
09:58, 22 Июня 2020
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Нарушителей выявили в выходные дни, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За три дня в Петрозаводске 21 велосипедист привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Самое частое нарушение – пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде.

Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение штрафа в размере 800 рублей.

Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Карелии.

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