Автоинспекторы Петрозаводска поймали более 20 велосипедистов-нарушителей

Нарушителей выявили в выходные дни, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

За три дня в Петрозаводске 21 велосипедист привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.



Самое частое нарушение – пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде.



Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение штрафа в размере 800 рублей.

Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Карелии.