Автоинспекторы Петрозаводска поймали более 20 велосипедистов-нарушителей

Нарушителей выявили в выходные дни, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
За три дня в Петрозаводске 21 велосипедист привлечен к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Самое частое нарушение – пересечение проезжей части по пешеходному переходу на велосипеде.
Госавтоинспекция Петрозаводска напоминает, что нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, влечет наложение штрафа в размере 800 рублей.
Ранее пожилая велосипедистка пострадала в результате автонаезда в Карелии.
Комментарии