Автоинспекторы Петрозаводска проверят, имели ли право водители в понедельник сесть за руль

В понедельник водителей карельской столицы ожидают массовые проверки на трезвость.

О массовых проверках водителей сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Так, за 9 месяцев в Петрозаводске произошло 8 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 3 человека погибли и 9 — получили травмы.



С целью профилактики происшествий с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 21 октября в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.



Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.