Автоинспекторы Петрозаводска выяснят, кто нетрезвым сел за руль

В предстоящую субботу водителей карельской столицы проверят на трезвость.

О массовых проверках водителей предупредили в Госавтоинспекции Петрозаводска.



Как отметили в дорожной полиции, за 12 месяцев прошлого года в Петрозаводске произошло 17 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 8 человек погибли и 21 человек получил травмы.



С целью предупреждения ДТП с участием нетрезвых водителей и пресечения нарушений правил дорожного движения 25 января в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

В Госавтоинспекции напомнили, что сотрудники ДПС применяют персональные видеорегистраторы.

Материалы аудио- и видеозаписей суд может использовать в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.



Горожан просят сообщать о нетрезвых водителях в дежурную группу ГИБДД по номерам телефонов: 715-900, 78-44-44.