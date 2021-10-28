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Автоинспекторы Петрозаводска за сутки прервали опасный путь шестерых пьяных водителей

Новости. Общество
18:20, 28 Октября 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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Всего сотрудники городской автоинспекции остановили 8 нарушителей за рулем.

За минувшие сутки сотрудники городской Госавтоинспекции отстранили от управления 8 водителей. Шесть из них были пьяны, двое не имели водительских прав.

Водителей, севших за руль нетрезвыми, ожидает административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

До 15 тысяч рублей заплатят водители, севшие за руль, не имея водительских прав.

Ранее Госавтоинспекция Петрозаводска напомнила водителям об изменении направления главной дороги на пересечении набережной Варкауса и улицы Московской.

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