Автоинспекторы поймали любителей опасного обгона в Карелии (ФОТО)

В ГИБДД Карелии назвали районы республики, где чаще всего ловят нарушителей правил обгона.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, накануне сотрудники ГИБДД остановили нескольких водителей, проигнорировавших знак «Обгон запрещен» на трассе «Кола» в Карелии.

В Кондопожском районе за это были остановлены автоледи из Медвежьегорска и водитель из Костомукши. В Олонецком районе — трое человек, жителей Санкт-Петербурга и Костомукши.

Всего с начала года за запрещенный обгон были привлечены к ответственности более 600 водителей. Наибольшее число таких нарушений было пресечено в Беломорском, Прионежском, Медвежьегорском и Кондопожском районах.

В ГИБДД напомнили, что минимальное наказание за подобное нарушение — штраф в 5 тысяч рублей. Максимальное — лишение прав.