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Автоинспекторы поймали пьяного водителя на трассе в Карелии

Новости. Общество
07:50, 14 Сентября 2020
фото: Госавтоинспекция Карелии
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В Пряжинском районе был отстранен от вождения 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел в минувшее воскуренье на 400 км федеральной автодороги Кола. Инспекторы задержали 37-летнего пьяного водителя.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а нарушителя ожидает суд. Водителю грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее в поселке Сяпся Прионежского района отстранили от управления автомобилями двух водителей.

 

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