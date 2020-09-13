Автоинспекторы поймали пьяного водителя на трассе в Карелии

В Пряжинском районе был отстранен от вождения 37-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Инцидент произошел в минувшее воскуренье на 400 км федеральной автодороги Кола. Инспекторы задержали 37-летнего пьяного водителя.

Автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а нарушителя ожидает суд. Водителю грозит лишение водительских прав и крупный штраф.

Ранее в поселке Сяпся Прионежского района отстранили от управления автомобилями двух водителей.