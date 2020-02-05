Автоинспекторы поймали в Петрозаводске нелегального перевозчика

В рамках профилактического мероприятия "Безопасный автобус" 5 февраля был выявлен нарушитель, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Автоинспекторы и сотрудники УФНС Карелии провели рейд "Нелегальный перевозчик" на пункте прибытия междугородных и пригородных маршрутов.



В ходе мероприятия было пресечено нарушение ПДД – у водителя междугороднего автобуса отсутствовал путевой лист. Составлен административный материал. Также у водителя отсутствовала лицензия на осуществление предпринимательской деятельности. Материалы будут переданы в суд.



Всего за два дня мероприятия дорожными полицейскими пресечено 27 нарушений.

Напомним, более 40 водителей маршруток в Петрозаводске оказались нарушителями.