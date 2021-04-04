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Автоинспекторы поймали в Петрозаводске за выходные 8 водителей подшофе

Новости. Общество
11:17, 05 Апреля 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска
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Водителей, разъезжавших пьяными по столице Карелии в выходные, ждет крупный штраф, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В минувшие выходные сотрудниками Госавтоинспекции Петрозаводска от управления транспортными средствами отстранены 8 водителей в состоянии опьянения.

Нарушителей ждет административный штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

"Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по тел. 715-900", - говорится в сообщении Госавтоинспекции Петрозаводска.

Ранее пьяный водитель на легковушке снес силовое ограждение на трассе в Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-04-05 12:39:00
Были убиты из табельного оружия прямо у машин. Другой сценарий не понимают наши люди.
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