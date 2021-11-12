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Автоинспекторы помогли отремонтировать машину водителю, застрявшему на трассе в Карелии

Новости. Общество
12:45, 09 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

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Житель Пудожа поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, которые пришли ему на помощь, сообщили в ГИБДД Карелии.

Пудожанин пришел в местное подразделение ГИБДД, чтобы выразить признательность двум инспекторам ДПС: старшему сержанту полиции Сергею Павловскому и лейтенанту полиции Антону Шатило. Они помогли гражданину в трудной ситуации.

Инцидент произошел в минувший вторник, 7 декабря. Водитель двигался по федеральной трассе , внезапно у автомобиля заглох мото. Машина «встала» посередине дороги, что создавало помехи другим водителям на оживленном участке. Поблизости оказался автопартуль ДПС, инспекторы быстро разрешили ситуацию: один из них обеспечил бесперебойное движение транспорта, второй – помог устранить неисправность.

«Я мог простоять на дороге не один час, - рассказал житель Пудожа. - Инспекторы очень быстро помогли мне справиться с проблемой, за что хочу от всей души сказать им спасибо».

Ранее житель Москвы поблагодарил сотрудников ГИБДД Карелии за то, что они правильно определили виноватых в ДТП.

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