Автоинспекторы помогли водителю из Санкт-Петербурга, застрявшего ночью на трассе в Карелии

Житель Санкт-Петербурга поблагодарил инспекторов ДПС, которые помогли ему с ремонтом колеса.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, сотрудники ГИБДД в Медвежьегорском районе Леонид Голубьев и Сергей Линьков ночью патрулировали федеральную трассу «Кола». Около 2.45 они заметили припаркованный на обочине микроавтобус с включенной аварийной сигнализацией. Автоинспекторы остановились, чтобы выяснить, не требуется ли помощь. Водитель фургона пояснил, что в пути произошло повреждение колеса. Произвести замену оказалось невозможным, так как имеющийся домкрат не соответствовал грузоподъемности автомобиля.

Автоинспекторы проехали до ближайшей шиномонтажной мастерской, где, объяснив ситуацию, попросили у работников нужный подъемный механизм. Вскоре проблема с колесом была решена, и водитель смог продолжить путь, выразив инспекторам ДПС слова благодарности за оказанную помощь. Дорожные полицейские вернули домкрат владельцам и продолжили нести службу, обеспечивая безопасность на дорогах Медвежьегорского района.

Госавтоинспекция Карелии напоминает водителям, планирующим дальние поездки, о необходимости укомплектовать свой автомобиль всем необходимым, что может пригодиться в пути.

Ранее житель Пудожа поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, которые пришли ему на помощь.