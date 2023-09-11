Автоинспекторы помогли водителю на оживленной магистрали в Петрозаводске

Автомобиль петрозаводчанина заглох на дороге.
Автоинспекторы помогли водителю в непредвиденной ситуации. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Помощь понадобилась одному автомобилисту на улице Чапаева в карельской столице. В его автомобиле сел аккумулятор. Водитель «Рено» обратился за помощью к инспекторам ДПС.
Автоинспекторы помогли петрозаводчанину завести автомобиль и потом продолжили маршрут патрулирования.
Водитель поблагодарил дорожных полицейских за оказанную помощь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание