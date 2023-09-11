Автоинспекторы помогли водителю на оживленной магистрали в Петрозаводске

Автомобиль петрозаводчанина заглох на дороге.

Автоинспекторы помогли водителю в непредвиденной ситуации. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Помощь понадобилась одному автомобилисту на улице Чапаева в карельской столице. В его автомобиле сел аккумулятор. Водитель «Рено» обратился за помощью к инспекторам ДПС.

Автоинспекторы помогли петрозаводчанину завести автомобиль и потом продолжили маршрут патрулирования.

Водитель поблагодарил дорожных полицейских за оказанную помощь.