Автоинспекторы позвали студенческий патруль, чтобы обратить внимание пешеходов и водителей на новый светофор в Петрозаводске

Пешеходы и водители не обращают внимания на новый светофор на проспекте Невского.

В пятницу, 13 октября, сотрудники Госавтоинспекции Петрозаводска вместе со студентами Колледжа технологии и предпринимательства провели акцию «Внимание, светофор!»

Участники акции обратили внимание пешеходов и водителей на изменения в организации дорожного движения на перекрестке проспекта Невского и улицы Станционной.

Совсем недавно здесь установили светофор с кнопкой, который по требованию пешеходов останавливает движение автомобилей.

К сожалению, не все водители и пешеходы обращают внимание на сигналы светофора, многие двигаются по привычке, чем подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, сообщили в ГИБДД.

Автоинспекторы и студенты пообщалась с пешеходами, рассказали о правилах перехода и отметили, что зеленый сигнал не включается мгновенно и нужно подождать.

Только дождавшись зеленого сигнала светофора и убедившись, что машины остановились, можно перехоить дорогу.



Дорожные полицейские полагодарили студенческий патруль за участие в мероприятии.

Ранее мы сообщали, что на оживленном проспекте Петрозаводска оборудовали новый пешеходный переход.