Автоинспекторы придут на предприятия Петрозаводска с мастер-классами

На следующей неделе в столице Карелии пройдет мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность».
Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.
Во время мероприятия запланированы встречи с петрозаводчанами на предприятиях, мастер — классы для родителей и детей, лектории для будущих родителей, практикумы с дошкольниками.
Автоинспекторы напомнят о правилах перевозки детей, в частности, о том, что нахождение в салоне автомобиля ребенка в детском удерживающем устройстве — одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей в возрасте до 12 лет.
Ранее в ГИБДД сообщили о грядущих проверках движения петрозаводских автобусов.
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