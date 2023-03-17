Автоинспекторы придут на предприятия Петрозаводска с мастер-классами

На следующей неделе в столице Карелии пройдет мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность».

Об этом рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Во время мероприятия запланированы встречи с петрозаводчанами на предприятиях, мастер — классы для родителей и детей, лектории для будущих родителей, практикумы с дошкольниками.

Автоинспекторы напомнят о правилах перевозки детей, в частности, о том, что нахождение в салоне автомобиля ребенка в детском удерживающем устройстве — одно из главных требований, предъявляемых Правилами дорожного движения к перевозке детей в возрасте до 12 лет.

Ранее в ГИБДД сообщили о грядущих проверках движения петрозаводских автобусов.