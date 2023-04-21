Автоинспекторы проверят водителей Петрозаводска на трезвость

В пятницу на улицах карельской столицы пройдет очередной рейд.

Как сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска, в пятницу, 7 июля, в Петрозаводске пройдет профилактическое мероприятие «Контроль трезвости».

Согласно статистике ГИБДД, за последние полгода года по вине выпивших водителей в Петрозаводске случилось 7 ДТП, в которых пострадали 9 человек и погибли 4 человека.

О фактах управления автомобилями нетрезвыми водителями можно сообщить в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44.