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Автоинспекторы в Карелии подарили женщинам-водителям цветы (ФОТО)

Новости. Общество
10:23, 05 Марта 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Петрозаводске сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения поздравили автоледи с наступающим праздником. Женщинам вручали букеты тюльпанов, поздравительные открытки и сборники Правил дорожного движения.

"Принимая поздравления, представительницы прекрасного пола пообещали быть дисциплинированными водителями и всегда соблюдать Правила дорожного движения", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

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Комментарии

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врунофф
2021-03-05 11:02:30
Баба щипком жива :)
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