Автоинспекторы в Карелии подарили женщинам-водителям цветы (ФОТО)

Цветочный патруль прошел на дорогах городов и поселков республики накануне 8 марта, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.
В Петрозаводске сотрудники ГИБДД и юные инспекторы движения поздравили автоледи с наступающим праздником. Женщинам вручали букеты тюльпанов, поздравительные открытки и сборники Правил дорожного движения.
"Принимая поздравления, представительницы прекрасного пола пообещали быть дисциплинированными водителями и всегда соблюдать Правила дорожного движения", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.
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