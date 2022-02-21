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Автоинспекторы в Карелии проверяют водителей на трезвость

Новости. Общество
10:59, 23 Февраля 2022
фото: Госавтоинспекция Карелии

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На дорогах республики проходит профилактическое мероприятие «Карелия за трезвое вождение».

Во время рейдов автоинспекторы проверяют водителей на трезвость, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

Накануне сотрудники ГИБДД проконтролировали безопасность дорожного движения на автодороге А-215 Лодейное Поле – Брин-Наволок – Подъезд к Петрозаводску.

Автоинспекторы призывают водителей исключить управление транспортом в состоянии опьянения. При необходимости поездки после употребления алкоголя следует воспользоваться общественным транспортом или услугами такси.

Не стоит торопиться за руль, если накануне вечером употребили спиртные напитки. Даже самый легкий алкоголь выводится из организма в течение 10-20 часов, а крепкий – более 20 часов.

Не позволяйте своим близким и знакомым садиться за руль в пьяном состоянии, остановите водителя, убедите его отказаться от своих намерений.

Если стали свидетелем нарушения пьяным водителем, следует незамедлительно сообщить ближайшему автопатрулю, позвонить в дежурную часть полиции своего района или на телефон единой службы – 102 или 112.

Ранее сообщалось, в Карелии действия пьяных водителей предлагают рассматривать как жестокое обращение с детьми.

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