Автоинспекторы в Карелии с начала года остановили 188 лишенных прав водителей, севших за руль

За три месяца 2022 года 188 автолюбителей, ранее лишенных водительских прав, попались сотрудникам ГИБДД.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, за 3 месяца текущего года сотрудники ДПС пресекли 188 нарушений ПДД автолюбителями, ранее лишенными водительских прав.
Так, в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления 59-летнего водителя, ранее лишенного прав.
Нарушителя ждет административная ответственность — штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.
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