Автоинспекторы в Карелии с начала года остановили 188 лишенных прав водителей, севших за руль

За три месяца 2022 года 188 автолюбителей, ранее лишенных водительских прав, попались сотрудникам ГИБДД.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, за 3 месяца текущего года сотрудники ДПС пресекли 188 нарушений ПДД автолюбителями, ранее лишенными водительских прав.

Так, в Кондопоге инспекторы ДПС отстранили от управления 59-летнего водителя, ранее лишенного прав.

Нарушителя ждет административная ответственность — штраф в 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.