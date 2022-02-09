Автоинспекторы в Карелии спасли замерзавшую в снегу женщину

На трассе «Кола» в Прионежском районе инспекторы ДПС помогли женщине, которой внезапно стало плохо.

Как рассказали в Госавтоинспекции Карелии, сотрудники спецвзвода ДПС, находясь на маршруте патрулирования, спасли женщину, замерзавшую в снегу в поселке Новая Вилга Прионежского района.

Проезжая по поселку, инспекторы обратили внимание на женщину, сидевшую в снегу на обочине дороги. Расспросы ничего не дали — женщина не могла отвечать и выглядела сильно замерзшей.

Сотрудники ДПС немедленно вызвали медицинскую бригаду, а сами начали оказывать пострадавшей первую помощь. Женщину согрели в патрульном автомобиле, дали теплое питье — сладкий чай из термоса.

Как выяснилось впоследствии, женщине внезапно стало плохо. Сколько времени она пробыла в снегу, пострадавшая вспомнить не смогла. Автоинспекторы передали ее прибывшей бригаде скорой помощи, а сами вернулись на маршрут.