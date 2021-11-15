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Автоинспекторы в Петрозаводске остановили пятерых водителей, рисковавших жизнью детей

Новости. Общество
11:07, 28 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Петрозаводска

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О том, как профилактическое мероприятие «Пристегнись» прошло в столице Карелии накануне, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о массовой проверке правил перевозки детей, а также использования ремней безопасности водителями и пассажирами. Автоинспекторы стояли на подъезде к торговым центрам города.

Всего сотрудники ДПС зафиксировали 5 нарушений правил перевозки детей. Нарушители заплатят штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, 5 пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. В этом случае штраф как водителю, так и пассажиру составил тысячу рублей.

Напомним, ранее в ходе рейда полицейские в Карелии за три дня поймали 34 наркомана, уклоняющихся от принудительно лечения.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-28 12:39:41
На первый раз предупредить и забить в базу данных, а не брать нагло деньги из семьи с малым ребенком. Слабо? Слабо, - сказал кот. Тогда работать придется, а здесь просто делают вид. :)
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