Автоинспекторы в Петрозаводске остановили пятерых водителей, рисковавших жизнью детей

О том, как профилактическое мероприятие «Пристегнись» прошло в столице Карелии накануне, рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В ГИБДД Петрозаводска рассказали о массовой проверке правил перевозки детей, а также использования ремней безопасности водителями и пассажирами. Автоинспекторы стояли на подъезде к торговым центрам города.

Всего сотрудники ДПС зафиксировали 5 нарушений правил перевозки детей. Нарушители заплатят штраф в размере 3 тысяч рублей.

Кроме того, 5 пассажиров не были пристегнуты ремнями безопасности. В этом случае штраф как водителю, так и пассажиру составил тысячу рублей.

Напомним, ранее в ходе рейда полицейские в Карелии за три дня поймали 34 наркомана, уклоняющихся от принудительно лечения.