Автоинспекторы в Петрозаводске поймали в праздничные дня 11 пьяных водителей

Всего сотрудники ГИБДД за 3 дня отстранили от управления 19 нарушителей.

Автоинспекторы Петрозаводска за 6, 7 и 8 марта отстранили от управления 11 нетрезвых водителей. Нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей. Снова сесть за руль они теперь смогут только через 1,5 или 2 года.

Кроме того, восемь водителей сели за руль, не имея прав. Они заплатят до 15 тысяч штрафа, а автомобиль будет эвакуирован на штрафстоянку.

Госавтоинспекция призывает сообщать о фактах нетрезвого вождения в дежурную группу по телефонам: 715-900, 78-44-44.